Dolomiti, E’ ufficiale: Imprese e Territorio ha acquisito il controllo degli Impianti di passo Rolle dalla società Sitr

Connect on Linked in

Dopo mesi di dibattito sul futuro del passo, è ormai ufficiale l’operazione. Sempre oggi via libera dalla PAT al Fondo strategico di Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – La conferma ufficiale alla nostra redazione, arriva via sms venerdì pomeriggio da Maurizio Rimondi, albergatore e impiantista di lungo corso a San Martino di Castrozza, nel CdA di Imprese e Territorio, da mesi in prima linea nelle trattative per l’acquisizione degli Impianti del passo.

“Comunicazione: nella giornata odierna, imprese e territorio scarl, ha acquisito il 98 x100 delle quote di proprieta’ della snc Sitr di Rolle”.

Con l’arrivo dell’autunno si chiude così una lunga stagione estiva di polemiche sul futuro del passo, dopo la proposta avanzata dal patron dell’azienda La Sportiva, Lorenzo Delladio, intenzionato a smantellare gli impianti del valico.

Gli impianti a passo Rolle, che hanno superato in questi giorni le manutenzioni previste, saranno quindi in funzione durante l’inverno prossimo, grazie all’impegno di Imprese e Territorio che ha portato a termine una lunga trattativa con Sitr (Sitr Societa’ Impianti Turistici Rolle Srl), contattando tutti i creditori della società e incassando un importante risultato.

L’accordo siglato a Predazzo

L’accordo è stato firmato nel pomeriggio di venerdì a Predazzo. Imprese e Territorio ottiene così il 98% delle quote, mentre il 2% sarà controllato da Trentino Sviluppo. Secondo dati non ufficiali, la cessione degli impianti sarebbe avvenuta con l’acquisizione da parte di Imprese e Territorio dei debiti di Sitr (circa 700mila euro, ridotti grazie ad accordi diretti con le parti) e con una buona uscita ai soci (passati da 7 a 12).

Ora quindi gli Impianti del passo saranno gestiti da Imprese e Territorio e dalla Società Castellazzo srl (Famiglia Mich).

A questo punto diventerà importante capire quali saranno i prossimi passi in vista dell’inverno. L’auspicio dell’intero CdA di Imprese e Territorio è naturalmente scontato quanto di fondamentale importanza: se sarà un inverno con neve abbondante sulle piste a duemila metri, sicuramente la società potrà guardare al futuro con più ottimismo, visto il recente sforzo economico per l’acquisizione.

Sarà interessante infine capire come interverrà nei prossimi mesi la Provincia di Trento sul passo, dopo il declassamento dell’area a stazione di interesse locale. Gli Impianti passeranno successivamente in capo a Trentino Sviluppo?

Progetto “La Sportiva” da ripensare

A Rolle, sfuma quindi il progetto di un paradiso outdoor, avanzato da Lorenzo Delladio. Lo disse chiaramente a San Martino di Castrozza presentando il suo progetto: “Se gli impianti restano al loro posto, a noi questo progetto non interessa più. E’ questa la forza dell’operazione: portiamo qui persone a fare emozioni differenti dal mero sciare.

Proprio giovedì sera a Primiero, si è tenuto un consiglio comunale aperto, durante il quale si sono trattati i temi caldi relativi al passo. Oltre alla mobilità e allo smantellamento degli edifici in stato di degrado, si è tornati a parlare anche del progetto La Sportiva.

In merito all’ipotesi di Delladio, si è ipotizzato anche di riproporre lo stesso progetto nella vicina Valle del Vanoi o in altra zona, terra vocata alle discipline outdoor, dallo scialpinismo in inverno agli sport immersi nella natura in estate: bike, equitazione, trekking. Tutta l’area di Caoria – collegabile anche con le piste dell’Alpe Tognola – potrebbe diventare un vero e proprio “paradiso outdoor” per tutte le stagioni.

Altri approfondimenti