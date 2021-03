Passo Rolle, ultimate le operazioni di sgombero neve: strada riaperta dalle 16 di mercoledì 3 marzo (VIDEO)

Posted on

Lo comuica l’ospedale di Feltre in una nota Feltre (Belluno) – L’inaugurazione dell’U.O.C. di Radiologia prevista prevista per martedì 4 dicembre alle ore 12.00 è stata annullata per sopraggiunti inderogabili impegni istituzionali del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il trasferimento Dal 19 novembre sono iniziate le attività propedeutiche al trasferimento della radiologia dell’ospedale di Feltre […]