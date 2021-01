Passo Rolle, le incredibili immagini della riapertura della strada domenica 24 gennaio (VIDEO)

Le immagini della riapertura della strada a Rolle

Passo Rolle (Trento) – Terminato il pericolo valanghe, la strada di passo Rolle, sul versante di Primiero ha riaperto grazie al prezioso intervento degli uomini del Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento.

Come documentano queste immagini, la neve è molto abbondante in quota. Prima della pulizia finale del tratto di strada, era intervenuto a Primiero anche l’elicottero con la campana Daisy Bell per mettere in sicurezza le aree più a rischio distacco.

Guarda il video