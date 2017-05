Rogo distrugge casa destinata a migranti

Forse dolose fiamme che a Montagnana avvolgono villetta privata

NordEst – Un’abitazione di Montagnana (Padova) che avrebbe dovuto ospitare alcuni migranti è stata semidistrutta da un incendio. La casa è di proprietà di un privato che aveva raggiunto un accordo con la prefettura per accogliere una decina di migranti, che ancora non sono arrivati.

Sulle cause del rogo, l’allarme è stato lanciato dai vicini, per ora carabinieri e vigili del fuoco non fanno ipotesi non escludendo l’impatto doloso. I danni all’abitazione hanno interessato il porticato in legno, i serramenti del pianterreno, investendo anche alcuni tavoli e delle sedie in legno e plastica. L’area è stata sequestrata per permettere ulteriori accertamenti.

In breve

Chef salva una donna a tavola – Uno chef veneto ha salvato una donna che stava soffocando per un boccone di carne andato di traverso: lui è Cristian Angiolin della Locanda Cipriani di Torcello e l’episodio è avvenuto mentre il famoso cuoco era a cena con la famiglia nel locale di un amico, la Trattoria al Braciere di Eraclea. La donna, una 45enne della zona, stava soffocando per un pezzo di carne, ma Cristian è riuscito a salvarla.