Ritrovato senza vita il corpo del bellunese scomparso da settimane

Ermes Franzogna era scomparso dal 26 gennaio scorso: è stato ritrovato privo di vita nel bosco che unisce Tovena al San Boldo

Trichiana (Belluno) - Le speranze di ritrovarlo ancora vivo, sono svanite. Dopo giorni di ricerche in tutto il bellunese, Ermes Franzogna è stato ritrovato nei boschi tra Tovena e il San Boldo. Da giorni, vigili del fuoco, carabinieri e polizia lo cercavano. Il ritrovamento è avvenuto martedì mattina.

Il corpo era in un dirupo nei pressi della strada della Caldella. Dopo una segnalazione arrivata in queste ultime ore, in accordo con la Prefettura, alcuni uomini del soccorso si sono calati lungo il dirupo fino a raggiungere il corpo dell’uomo.Da una prima ricostruzione Ermes Franzogna deve essere scivolato e ruzzolato per decine di metri.

In breve/Muore in A22

Nordest - Falciato da un’auto mentre si ferma nella prima piazzola di sosta. Stava andando ad un appuntamento di lavoro in Veneto, Hassan Marzaq, 41 anni, nato in Marocco e residente a Trento. L’uomo è stato investito lunedì mattina ed ucciso da una macchina senza controllo condotta da una donna.