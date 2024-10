Ritrovato senza vita il 77enne disperso a Brentonico. Soccorsi anche in val di Fiemme e in Valle del Chiese

L’allarme lanciato dalla sorelle che non l’hanno trovato a casa: Danilo Mozzi, 77 anni, era stato visto l’ultima volta domenica 29 settembre su un sentiero sopra il paese

Brentonico (Trento) – Speranze svanite per il 70enne del quale si erano perse le tracce da domenica 29 settembre, lungo un sentiero sopra Brentonico. Il 70enne è stato ritrovato senza vita nella mattina di martedì 1° ottobre.

L’allarme era scattato ufficialmente lunedì 30 settembre, quando le sorelle – passate a casa sua, dove vive da solo, per un saluto – non l’hanno trovato e hanno avvisato i soccorsi e le forze dell’ordine. Le ricerche si sono concentrate nell’area intorno al monte Altissimo. Impegnati volontari dei Vigili del fuoco a terra, con i cani, l’elicottero e alcuni uomini della Finanza.

In breve

Intervento notturno nei boschi della Val di Fiemme: donna scivola in un canyon, elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento. Una donna del 1965 di Ziano di Fiemme (TN) è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento, con un probabile trauma ad un arto inferiore e in ipotermia, dopo essere precipitata per circa 50 metri in un canyon poco sopra l’abitato di Ziano di Fiemme, ed essere finita nelle acque del torrente. L’allerta al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 22 da parte dei familiari che non la hanno più vista rientrare a casa da una passeggiata. Le operazioni di ricerca, cominciate dai Vigili del Fuoco, hanno portato al ritrovamento della donna in fondo ad un canyon, in una zona particolarmente impervia, a una decina di minuti dal paese di Ziano di Fiemme, intorno alle 23. La donna era cosciente ma ferita, nell’acqua in ipotermia, vicino a una cascata.

È stato recuperato nella notte fra il 30 settembre e il 1° ottobre un fungaiolo di 68 anni di Gavardo, nel bresciano, disperso nei boschi di Castel Condino, in Valle del Chiese. Le ricerche erano cominciate nel tardo pomeriggio, dopo che un amico ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, non vedendolo rientrare al punto stabilito per il ritrovo e non riuscendo a mettersi in contatto con lui. Il 68enne è stato ritrovato in buone condizioni di salute nella zona di località Darano: aveva perso l’orientamento ed era scivolato nel bosco, senza riuscire a chiedere aiuto.