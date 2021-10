Ritrovato David, bimbo rapito a Padova era su treno in Romania

Rintracciato con il padre dalla polizia romena, il bimbo è sotto protezione del giudice minorile

NordEst (Adnkronos) – E’ stato ritrovato David, il bambino di 5 anni rapito a Padova dal padre di origine romena martedì mentre stava andando a scuola accompagnato dalla madre, separata dall’uomo.

Il bambino ed il padre sono stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno in una località del paese. Il ritrovamento è avvenuto in località Curtici (importante nodo ferroviario di transito dei treni internazionali che collegano Romania ed Ungheria), al confine con l’Ungheria. Al momento il bambino è sotto protezione del giudice minorile, mentre il padre è in attesa di eventuali provvedimenti della polizia rumena, riferiscono i Carabinieri di Padova in contatto con le autorità rumene.

I carabinieri di Padova fino dalle prime ore di martedì avevano avviato le ricerche del bambino e del padre che lo aveva fatto salire su un furgone assieme ad altri due uomini ed era poi fuggito. Il furgone era stato trovato ieri mattina a Limena appena fuori Padova.