Ri-tratti di vita, generazioni a confronto con l’artista Simone Turra all’Apsp del Vanoi

La demenza è una patologia molto invalidante, colpisce molte persone in particolare anziani, ma non solo. Originale progetto con i giovani nel Vanoi

Canal San Bovo (Trento) – L’iniziativa nasce dall’idea di far dialogare giovani e anziani, trattando argomenti molto spesso poco conosciuti.

Il tema è il ri-tratto o meglio il tratto. Lo strumento: un laboratorio artistico integrato, mediato da un insegnante di arte nonché rinomato artista, Simone Turra e da alcuni facilitatori (per gli utenti coinvolti). Il prodotto finale sono opere di ritratto reciproco.

I laboratori si sono svolti tra le varie iniziative del Grest che annualmente viene organizzato dall’Apsp Valle del Vanoi in collaborazione con la Parrocchia di Canal San Bovo.

L’attività è stata programmata e valorizzata all’interno del Progetto di sensibilizzazione sul tema delle demenze strutturato in collaborazione con l’Apsp San Giuseppe di Primiero e la Comunità di Primiero, finanziato, con il contributo della Provincia di Trento.

I laboratori artistici hanno visto la partecipazione di Bambini delle elementari e dei ragazzi delle medie, nel giardino della casa di riposo del Vanoi.

Dopo il momento didattico con Simone Turra, ad ogni bambino/ragazzo è stato abbinato un anziano per cimentarsi in un ritratto reciproco.

Il risultato dei laboratori è stato spettacolare: una collezione di opere di rara intensità comunicativa che è stata esposta in una mostra presso l’Apsp del Vanoi in occasione della giornata delle porte aperte e che prossimamente verrà pubblicata anche sul sito di “The art of Alzheimer’s”, portale che si propone di valorizzare la creatività delle persone che vivono con la demenza e di coinvolgerle al fine di arricchire le loro vite creando una comunità “amici della demenza”.

In breve