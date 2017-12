Ritardi e disagi sui treni, Esposto in Procura del Codacons

Connect on Linked in

Il caos ferroviario registrato nelle ultime ore in Trentino Alto Adige a seguito del maltempo finisce sul tavolo della Procura della Repubblica. Il Codacons presenta infatti un esposto alle Procure di Trento e Bolzano in relazione ai disagi subiti dalla circolazione ferroviaria nella giornata di ieri, con ritardi ingenti e danni enormi per i passeggeri

Trento/Bolzano – “Il maltempo in regione era ampiamente previsto da giorni e non è tollerabile che nel 2017 la circolazione ferroviaria subisca interruzioni a causa di neve e ghiaccio – spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi – per tale motivo con il nostro esposto chiediamo alle Procure di aprire una indagine per le possibili fattispecie di Interruzione d pubblico servizio, Blocco ferroviario e Inadempimento di contratti di pubbliche forniture, accertando i fatti e gli interventi posti in essere dagli organi preposti per garantire la funzionalità di treni e linee ferroviarie anche in caso di maltempo”.

L’associazione presenta inoltre una diffida alla Regione Trentino Alto Adige in cui si chiede di sanzionare Trenitalia per i disagi arrecati ieri all’utenza e a Trenitalia affinché disponga – oltre al rimborso integrale del biglietto – risarcimenti automatici in favore dei passeggeri pari a 100 euro per ogni ora di ritardo accumulato dai treni bloccati da neve o gelo.