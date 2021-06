Ristoranti e persone a tavola: nuova regola nazionale. In Trentino Alto Adige altro giorno senza decessi

Secondo fonti vicine alle Regioni, il governo avrebbe detto sì all’abolizione all’aperto e al superamento al chiuso in tempi brevi

Trento/Bolzano – Il bollettino dell’Azienda sanitaria porta notizie positive, a partire dall’assenza di decessi e dal numero limitato dei nuovi contagi (15 nuovi casi positivi al molecolare e 4 all’antigenico). Intanto le vaccinazioni sfiorano quota 307.000.

I nuovi contagi fra bambini e ragazzi oggi sono 5: 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 44). Buone notizie anche per le categorie più anziane posto che non c’è nessun contagio nelle fasce 60-69 anni e 70-79 anni, mentre ce n’è uno solo fra gli ultra ottantenni.

Negli ospedali i pazienti ricoverati sono 25, di cui 8 in rianimazione. I tamponi analizzati ieri sono stati Circa 700 (400 molecolari e 229 rapidi antigenici). 7 i nuovi guariti che portano il totale a 43.736. Infine le vaccinazioni: il numero rilevato questa mattina è pari a 306.902 vaccini (di cui 85.195 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 64.025 dosi, mentre quelle per le fasce 70-79 anni e 60-69 anni sono stati rispettivamente 64.825 e 61.462.

La situazione a Bolzano

Nessun decesso e 26 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore vengono segnalati in Alto Adige dall’Azienda sanitaria provinciale. I nuovi casi di infezione sono stati accertati sulla base di 407 tamponi pcr (153 dei quali nuovi test). Sono stati effettuati anche 906 test antigenici dai quali non è emerso alcun contagio. I pazienti Covid-19 ricoverati sono diciotto: di questi 3 sono assistiti in terapia intensiva e 15 nei normali reparti ospedalieri. Altri 12 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.265, mentre i guariti totali sono 72.699 (35 in più).

