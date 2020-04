Coronavirus in Trentino, 4 decessi e 64 nuovi contagi

Il Trentino News 11-2020

Per sostenere la ripartenza la Provincia, in collaborazione con enti e istituzioni del territorio, ha messo in campo una serie di azioni importanti, raggruppate con il nome, significativo, di ‘Riparti Trentino’. Si tratta di contributi, incentivi e proroghe pagamenti rivolti a imprese e famiglie per affrontare insieme questo momento di difficoltà causato dall’emergenza Covid-19. E' questo l'argomento di Trentino News che, in questa puntata, dà spazio anche all'App “TreCovid19” sviluppata da TrentinoSalute4.0, disponibile da alcuni giorni sugli store di Apple e Google, che offre, a coloro che si trovano a casa in isolamento, una possibilità in più per interagire con i sanitari incaricati del monitoraggio quotidiano.

