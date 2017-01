Rinnovata la convenzione per l’apertura dello sportello antiviolenza anno 2017 a Feltre

Lo conferma l’assessora per le pari opportunità, Sabrina Bellumat

Feltre (Belluno) – L’amministrazione comunale di Feltre ha rinnovato e finanziato la convenzione con l’associazione Belluno donna che consentirà l’apertura dello sportello antiviolenza di Feltre anche per l’anno 2017. Anche e soprattutto in un periodo di riduzione delle risorse, si tratta di un obiettivo raggiunto e rivelatosi molto importante per i bisogni di molte donne del territorio feltrino, che proprio a seguito dell’avvicinamento del servizio hanno potuto far ricorso all’aiuto del centro.

L’obiettivo dell’apertura della succursale era di rendere più agevole alle donne vittime di violenza di usufruire del sostegno e dei servizi offerti dal settore accoglienza del Centro Belluno-DONNA, costruendo con loro un percorso di uscita dalla violenza attraverso colloqui telefonici di accoglienza, colloqui personali, colloqui di orientamento al lavoro, sostegno economico(buoni spesa alimentari, biglietti autobus, ricariche telefoniche…) e consulenza legale.

Grazie al lavoro di rete e al sostegno della commissione per le Pari Opportunità, sono state offerte informazioni e accompagnamento ai servizi territoriali competenti anche in materia di intervento e sensibilizzazione sulle fasce più giovani. Il Comune ringrazia il lavoro delle volontarie che hanno partecipato attivamente alla fase di avvio dello sportello impegnandosi in un lungo percorso di formazione.

I numeri

Numero di donne che hanno contattato la succursale 47

Numero di donne seguite presso la succursale 28

Numero colloqui telefonici 63

Numero colloqui personali 54

Numero consulenze legali 10

Numero di colloqui di orientamento al lavoro 12

Numero di tirocini formativi avviati 3

Numero di buoni usufruiti dalle donne 219

Numero di aspiranti operatrici volontarie 9

Incontri formativi per le aspiranti operatrici 16