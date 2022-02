Rincari energia e materie prime, Confcommercio Trentino protesta in piazza: #siamoalbuio

L’assessore provinciale Bisesti ha incontrato commercianti ed esercenti. In piazza anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli: “A fianco degli imprenditori che sono scesi in strada contro il caro bollette. Ad essere duramente colpite sono le imprese, le famiglie, gli enti locali. L’Autonomia dovrà dimostrarsi all’altezza della situazione”

Trento – Alla luce dei rincari di energia e materie prime, molti commercianti ed esercenti trentini sono scesi in strada e hanno spento le luci dei negozi. Nell’ambito della manifestazione “Siamo al buio”, si sono svolte fiaccolate a Trento, Rovereto ed Arco.

L’assessore provinciale Mirko Bisesti – in rappresentanza della Giunta – ha incontrato i rappresentanti di categoria davanti alla sede della Provincia autonoma di Trento: “Siamo consapevoli delle difficoltà che tante attività si trovano ad affrontare, in un momento così delicato in cui l’aumento delle bollette si somma ai due anni di restrizioni legate alla pandemia, che stanno comportando un importante calo della clientela – ha osservato l’assessore Bisesti – l’Amministrazione provinciale ritiene dunque prioritario dare una risposta al grido d’allarme di tante aziende, perché ne va della loro sopravvivenza.

Metteremo in campo ogni azione possibile in collaborazione con Dolomiti energia ed i Comuni di Trento e Rovereto. Faremo sentire la nostra voce anche affinché ci sia un impegno concreto da parte del Governo nazionale e dell’Unione europea, affinché vengano promosse le politiche necessarie per l’indipendenza energetica del nostro Paese”.

La protesta

Dalle 19 alle 20 di lunedì 7 febbraio, si sono oscurate le vetrine dei negozi, degli esercizi pubblici, degli uffici delle aziende che hanno aderito alla protesta, con una grande adesione nel centro di Trento e a Rovereto; poi una rappresentanza di imprenditori si è radunata sotto le sedi dei Comuni di Trento, Rovereto ed Arco per consegnare simbolicamente le bollette ai primi cittadini. Ma segnali di condivisione sono arrivati anche dalle valli più periferiche.

A Trento il corteo, pacifico e silenzioso, si è radunato in via Belenzani, sotto Palazzo Thun, per poi dirigersi verso la sede della Provincia per segnalare anche al presidente Maurizio Fugatti la necessità di un intervento a sostegno di famiglie e imprese.

La manifestazione denominata #siamoalbuio nasce per riflettere sulle conseguenze dell’aumento delle bollette di gas e luce: una criticità che si combina in modo molto pericoloso con il calo dei consumi di residenti e turisti, dovuto ad una molteplicità di cause riconducibili alla pandemia ed alla sua gestione. Confcommercio Trentino – viene evidenziato in una nota – ha sempre sostenuto le misure destinate a mettere in sicurezza i cittadini, per consentire un ritorno alla normalità più rapido possibile.

In piazza anche il sindaco di Trento