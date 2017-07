Rilancio Passo Rolle, Simoni interroga: “La Giunta provinciale cosa ne pensa?”

Connect on Linked in

Il consigliere provinciale di progetto Trentino, Marino Simoni ha chiesto alla Giunta se è al corrente dell’iniziativa avviata da alcuni imprenditori per il rilancio di Passo Rolle

Trento – In particolare il Consigliere provinciale Marino Simoni, ha chiesto se la Giunta provinciale “condivida l’iniziativa se la proposta sia coerente con il protocollo d’intesa sottoscritto con le comunità locali del Primiero, se sia compatibile con le disposizioni urbanistiche attuali, e se rimangono comunque garantite le risorse indicate nel protocollo d’intesa per il rilancio di S. Martino di Castrozza”.

Ha risposto l’assessore Michele Dallapiccola affermando che “la Giunta non ha contezza di nulla, le uniche informazioni sono quelle apprese dalla stampa. Allo stato attuale il progetto riguarda i privati. Privato è il concessionario degli impianti di risalita e privato è il proponente del progetto. In questa fase la Pat, ha detto Dallapiccola, vede di buon occhio qualsiasi iniziativa imprenditoriale che è indice di vivacità, a fronte di un pubblico spesso criticato ma che ha fatto ampiamente la sua parte. Comunque, non ci è alcun motivo che questo progetto sia in contrasto con protocollo sul Rolle”.

Il consigliere ha condiviso la posizione della Giunta, anche se ha espresso: “preoccupazione di fronte alle caratteristiche imprenditoriali, per il protocollo e il destino della collegamento San Martino – Rolle. L’iniziava imprenditoriale va bene, ma ci si chiede se ha ancora valore il protocollo e il collegamento S.Martino Rolle”.