Rigopiano, la forza della valanga: “Come 4mila tir carichi”: si scava ancora

Abruzzo (Adnkronos) - Nel dettaglio, spiegano, il fronte di distacco della valanga ha avuto una larghezza di 500 metri, una lunghezza di 250 e lo spessore di 2,5 metri. Il peso della neve al momento del distacco è stato pari a 200 kg/mc per una massa di 200.000-300.000 metri cubi.

L’inclinazione del pendio è di 35 gradi, il peso pari a 40-60mila tonnellate. La velocità iniziale compresa tra 50 e 100 km/ora, la pressione pari a 50-270 newton. Si tratta di una massa, spiegano i Carabinieri forestali, pari a 4.000 tir a pieno carico.

Lo scorrimento avviene per 2 km, la zona di accumulo è di 800 metri per 100 metri di larghezza. Lo spessore è di 4 metri per circa 300.000 Mc e un peso di 400 kg per mc pari a 120.000 tonnellate al momento dell’impatto.