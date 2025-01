Rifugisti del Trentino e Sat: dialogo aperto sul futuro del turismo in quota

Tra Sat e rifugisti trentini acceso confronto sul sistema di prenotazione ma non solo

Trento – “Alla recente richiesta urgente dei gestori di incontrare Presidenza, Commissione rifugi e Consiglio giunta a ridosso delle festività – informa il presidente della Sat, Cristian Ferrari – è stata data disponibilità di incontrare i gestori in tempi stretti per ascoltare le diverse richieste. È stato inoltre comunicato che alla prima Giunta Esecutiva utile saranno affrontati gli argomenti sollevati.

Entrando nel merito si precisa inoltre che il lungo percorso di scelta del sistema di prenotazione nei rifugi ha portato il Sodalizio ad appoggiarsi al servizio offerto già per la rete dei Club alpini nell’arco alpino: AVS (Alpenverein Südtirol); DAV (Deutscher Alpenverein); ÖAV (Österreichischer Alpenverein) e SAC (Schweizer Alpen-Club). Il servizio è già in uso in oltre 500 strutture tra Alto Adige, Austria, Germania e Svizzera.

Ricordare ai gestori gli obblighi contrattuali – conclude Ferrari – rientra nei compiti di amministrazione di SAT. Come di consueto continua la collaborazione con i gestori dei rifugi con tempi e metodi legati all’operatività della struttura. E si auspica una collaborazione e un dialogo condiviso”.