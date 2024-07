Rifugio Velo della Madonna, venerdì 12 luglio confronto tra esperti su: crisi climatica, habitat e futuro Dolomiti

In programma al Rifugio Velo della Madonna, un confronto fra esperti divulgatori dal titolo: “Crisi climatica: quali effetti su habitat, specie e paesaggio delle Dolomiti?”

San Martino di Castrozza (Trento) – Partecipano in qualità di relatori Maurizio Salvadori del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, i botanici del Museo Civico di Rovereto Alessio Bertolli e Giulia Tomasi, le ricercatrici del Muse Chiara Bettega e Francesca Roseo e il responsabile del Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo il geologo Riccardo Tomasoni. Modera l’incontro Flavio Faoro.

L’evento si terrà al Rifugio Velo della Madonna dalle ore 11. In apertura dell’incontro i saluti dei gestori – Elisa e Pietro – che presenteranno il loro rifugio, la logistica nella gestione dell’acqua, dei rifornimenti in quota e la motivazione che li spinge a vivere ogni estate ai 2358 metri ai piedi dello Spigolo del Velo.

L’appuntamento al Rifugio Velo della Madonna è gratuito, previa registrazione (www.dolomitiunesco.info). Questa attività è frutto della collaborazione fra Fondazione Dolomiti Unesco, i rifugisti del Velo, il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, il Muse – Museo delle Scienze di Trento, il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo e il Museo Civico di Rovereto.

Questo appuntamento s’inserisce in un calendario di 10 appuntamenti che si svolgeranno tra luglio e ottobre in tutti i territori delle Dolomiti Patrimonio Mondiale, durante i quali i rifugisti racconteranno agli ospiti il loro lavoro quotidiano, nei suoi aspetti pratici e motivazionali. La rassegna #vivereinrifugio: i rifugisti si raccontano, organizzata dalla Fondazione Dolomiti Unesco, vede di volta in volta la partecipazione di ospiti speciali, per parlare di come sta cambiando la frequentazione delle Dolomiti, della geologia, degli effetti della crisi climatica sul paesaggio, dell’importanza di un approccio prudente e consapevole alla montagna e, più in generale di cosa significa, oggi, vivere le Dolomiti.

