Rifugi aperti ma sentieri chiusi sulle Pale: il gestore del Pradidali Duilio Boninsegna chiede interventi urgenti

Posted on

Il presidente della Provincia alla festa per i 10 anni dell’asilo nido “Le Piume” di Carzano Trento – “La prossima legge finanziaria sarà anche all’insegna della famiglia, con misure volte a ridurre il peso delle tariffe per gli asili nido”.La festa per i 10 anni dell’asilo nido “Le Piume” di Carzano, in Valsugana, è stata […]