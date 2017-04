Riforma dello Statuto del Trentino Alto Adige: Incontro a Primiero mercoledì 12 aprile alle 20.30

Connect on Linked in

Consulta per la Riforma dello Statuto: mercoledì 12 aprile alle ore 20.30 presso la sede della Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – Lo Statuto è la legge fondamentale su cui si fonda la nostra autonomia e va aggiornato per allinearlo ai cambiamenti che ci sono stati a livello costituzionale ed europeo, per mantenere e rafforzare i livelli di autonomia e autogoverno raggiunti e svilupparli.

Alcuni referenti della Consulta per la Riforma dello Statuto illustreranno i temi rispetto ai quali ogni cittadino potrà esprimere un’opinione e dare un contributo, evidenziando alcune indicazioni ed informazioni per permettere a tutti di partecipare rispetto ai seguenti temi:

– valori e le caratteristiche che rendono la nostra un’autonomia speciale

– ruolo e le principali funzioni delle Province e della Regione

– tutela delle minoranze linguistiche

– materie in cui la Provincia decide in autonomia e come partecipa alle decisioni Statali ed Europee

– ruolo dei Comuni e degli Enti Locali

– principi di una buona amministrazione e gli strumenti per garantire la partecipazione e la democrazia

– risorse e vincoli

Ognuno dei presenti, potrà dare un contributo e segnalare altri eventuali temi importanti da considerare per far crescere la nostra autonomia. L’incontro di mercoledì 12 aprile sarà occasione per avere le informazioni utili per poter esprimere un’opinione e partecipare.

Già mercoledì saranno raccolte le idee e i commenti che emergeranno nel dibattito. Saranno date informazione su come partecipare online, accedendo alla piattaforma online:

https://iopartecipo.riformastatuto.tn.it/

Per approfondire

Per documento preliminare

https://www.riformastatuto.tn.it/content/download/14273/245441/version/1/file/Documento_preliminare_elaborato_dalla_Consulta.pdf

Per informazioni sulla Consulta

https://www.riformastatuto.tn.it/

Riferimento normativo: L.p. 1 del 2016

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%202%20febbraio%202016,%20n.%201_28211.aspx?zid=