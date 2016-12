Riflettori accesi sulla Regina delle Dolomiti: Cortina Fashion Week

Taglio del nastro per l’evento più glamour della stagione invernale

Cortina d’Ampezzo (Belluno) – Ha preso il via con la Cerimonia del “Taglio del nastro” in Piazza Angelo Dibona la sesta edizione del Cortina Fashion Week (end) in programma dall’8 al 10 dicembre.

L’evento ormai un appuntamento irrinunciabile per i visitatori e gli addetti ai lavori, anche quest’anno apre la stagione invernale nella splendida Conca D’Ampezzo. La tre giorni dedicata alla moda ad alta quota, offre decine di spunti: sfilate, cocktail party, vernissage, anteprime e incontri.

A celebrare il rito inaugurale le rappresentanze istituzionali e gli organizzatori della manifestazione: il Sub Commissario Prefettizio del Comune di Cortina Dott. Andrea Celsi, il Sen.Giovanni Piccoli, il Presidente dell’Associazione Montagna di Libri Francesco Chiamulera, il Presidente dell’Associazione Cortina For Us Giorgio Darin (ente promotore e organizzatore dell’evento in collaborazione con Cannizzo Produzioni), il Direttore Provinciale di Confcommercio Luca Da Poz.

Giorgio Darin, in qualità di Presidente dell’Associazione Cortina For Us, sottolinea che: “l’Associazione come i grandi partner sono il collante e la coordinazione del vero evento, che nasce esclusivamente grazie all’entusiasmo e il mettersi in gioco dei singoli imprenditori, che fanno di questo weekend una manifestazione conosciuta e rinomata ovunque. Quindi un ulteriore plauso a tutte le attività commerciali di Cortina, vere protagoniste del Fashion Weekend. Auguro a tutti voi buon divertimento, che sia uno splendido weekend”.

Andrea Celsi, Sub Commissario Prefettizio del Comune di Cortina ha ricordato le parole del Commissario Straordinario Carlo De Rogatis: “con estremo piacere e onore porgo il saluto del Comune di Cortina d’Ampezzo all’edizione 2016 del Cortina Fashion Weekend, appuntamento ormai consolidato nel ricco calendario di eventi invernali della Regina delle Dolomiti, che ogni anno vede la sua inaugurazione con un evento di sempre maggior spessore e qualità.

Ed è proprio per questo motivo che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di supportare l’iniziativa anche per l’edizione 2016. Nella convinzione che Cortina D’Ampezzo anche questa volta sarà all’altezza del proprio nome, con l’occasione porgo i miei saluti e auguro un buon soggiorno a tutti”.

A seguire i presenti hanno brindato al Cortina Fashion Week(end), con un cocktail party offerto all’interno del Maserati Winter Dome, godendosi lo spettacolo del magnifico campanile illuminato per l’accensione natalizia di Cortina D’Ampezzo.

www.cortinafashionweekend.com