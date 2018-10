Rifiuti, in settembre a Trento accertate 26 violazioni

Connect on Linked in

Dall’inizio dell’anno sono 112 a seguito di più di 500 controlli

Trento – In settembre, a Trento, le violazioni amministrative accertate per abbandono di rifiuti sono state 26. Dall’inizio dell’anno sono state 112. Lo rende noto il Comune precisando che che controllo del territorio comunale da parte della Polizia locale ha portato attualmente all’individuazione di 16 luoghi dove più frequentemente vengono segnalati dei sacchi di rifiuti abbandonati. In queste zone è stata posizionata segnaletica di “area video sorvegliata”.

Tra le zone individuate: via Ora del Garda, via 25 Aprile, via del Ponte a Ravina, Via Kempten, via S. Nicolò. Dall’inizio dell’anno, per effettuare i controlli, più di 500, la Polizia locale ha utilizzato anche apparecchiature di videosorveglianza nascoste e ha effettuato appostamenti di personale in abiti civili nei punti più a rischio.