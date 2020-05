Rifiuti elettronici, in Trentino Alto Adige raccolta +2,1% nel 2019

Posted on

Tutti gli orari delle celebrazioni religiose di questi giorni nel Primiero Vanoi Primiero/Vanoi (Trento) – “Con grande gioia entro nelle nostre case – scrive il decano don Giuseppe Da Pra – per tutti, credenti e non credenti, la Pasqua è un segno incoraggiante. Anche se in Primiero, in questi giorni, sembra che l’inverno continui, attendiamo il risveglio […]