Posted on

In palio 15mila euro per progetti che interessano l’archeologia, le scienze naturali, il multilinguismo e il multiculturalismo Bolzano – Scadono il 31 ottobre i termini per presentare le candidature al premio scientifico dell’Alto Adige (Foto USP) A partire dall’anno 2013, in virtù della legge sulla ricerca e l’innovazione e del piano pluriennale dedicato a questo settore, […]