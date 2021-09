Riese Pio X, massaggio orientale troppo “hot”: arrestata maitresse cinese

Maitresse cinese costringeva giovani a prostituirsi nel centro massaggi Oasi di Riese (Treviso)

NordEst – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, hanno arrestato una donna 49enne di nazionalità cinese, W.D. domiciliata nel comune di Riese, che gestiva un centro massaggi orientali al cui interno, secondo i primi riscontri, da oltre un anno la titolare aveva avviato una fiorente attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di giovani connazionali.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso, sono iniziate quando i militari dell’Arma hanno raccolto le segnalazioni che indicavano un ingente andirivieni di uomini di varie età presso il centro, che si trova in una palazzina con diversi appartamenti- Qui gli uomini rimanevano qualche decina di minuti per poi uscire e allontanarsi.

Le indagini dei carabinieri hanno poi permesso di accertare come l’illecita attività venisse svolta attraverso una consolidata prassi: i clienti contattavano la “maitresse” su un numero di telefono inserito in vari siti on line di annunci economici, quindi fissavano un appuntamento con le prostitute che, oltre a pratiche di massaggi orientali, offrivano la possibilità di rapporti sessuali, aggiungendo un extra sulle tariffe consuete, che prevedevano il massaggio “normale” di 30 minuti al prezzo di 30 euro, con l’aggiunta di altri 20 euro per ottenere una prestazione sessuale. L’indagata, oltre a ricevere materialmente il denaro dai clienti al termine delle prestazioni sessuali delle connazionali alternatesi nel tempo nel centro massaggi, percepiva anche parte dei proventi.

Nel fine settimana appena trascorso (18-19 settembre) il blitz dei militari dell’Arma che, fatta irruzione all’interno del centro, denominato Oasi, sorprendevano l’indagata mentre stava ricevendo 50 euro da un cliente della zona quale compenso per un rapporto sessuale consumato con una delle massaggiatrici presenti.