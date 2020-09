Ricercato in Moldavia, arrestato durante controllo. 400 grammi di hashish sequestrati a Riva

Un arrestato, un denunciato e 400 grammi di hashish sequestrati: è questo il bilancio di un’operazione antidroga dei carabinieri di Riva del Garda

Trento – Già giovedì scorso era stato rinvenuto un piccolo quantitativo di stupefacente, fra la strumentazione di una discoteca abusiva che era stata realizzata nei boschi di Arco.

Le perquisizioni sono iniziate all’alba e sono durate per tutta la mattinata. Al termine delle operazioni, due sono stati gli obbiettivi che hanno permesso il sequestro di stupefacenti. Il primo, nel comune di Arco, in cui un ventenne del luogo è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish e alcuni grammi di marijuana, nascosti nella sua camera. Il giovane è stato quindi denunciato.

Il secondo obbiettivo, nel comune di Riva del Garda, in cui un rivano di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di hashish divisa in ovuli. In questo caso l’uomo, probabilmente per paura che lo stupefacente fosse scoperto dai carabinieri, ha cercato di evitare il loro ingresso in casa facendo quindi resistenza, non riuscendo però ad evitare la perquisizione. Parte dello stupefacente è stato trovato in cucina e il restante nella cantina. L’uomo è stato arrestato.

Ricercato in Moldavia, arrestato a Bolzano

I carabinieri hanno eseguito in Alto Adige diversi controlli durante lo scorso fine settimana. Proprio durante una di queste verifiche, i militari della stazione di Renon hanno fermato un cittadino moldavo di 44 anni, C.S., domiciliato a Bolzano, il quale è risultato essere interessato da un mandato di arresto europeo per reati inerenti il patrimonio e la guida in stato di ebbrezza, compiuti nel suo paese di origine. L’uomo ora si trova nel carcere di Bolzano in attesa di trasferimento nel paese di origine.

In breve

Mezzo di Trentino Trasporti in fiamme martedì mattina alle 7 a Lavarone. Era in sosta per far salire alcuni passeggeri ad una fermata a Lavarone quando il conducente si è accorto delle fiamme che si sono sviluppate nella parte posteriore del’autobus. I passeggeri sono stati fatti subito scendere. Sul posto sono intervenuti una decina di vigili del fuoco volontari di Lavarone che hanno spento le fiamme col supporto dell’autobotte arrivata da Folgaria. Nessuno è rimasto ferito.