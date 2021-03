Riaprono le Case di riposo anche in zona rossa: via libera alle visite dei familiari in Trentino

Valutati i “benefici psico fisici delle persone” riaprono le case di riposo alle visite dei parenti con distanze e protezioni

Trento – Come preannunciato già nella giornata di martedì, sono riprese le visite dei familiari agli ospiti delle Rsa. In seguito alla circolare del 15 marzo del dottor Ruscitti, dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche sociali della PAT, che ha chiarito che le visite in RSA possano avvenire solo “previa autorizzazione del direttore sanitario dell’ente per i servizi socio-sanitari, che effettua una valutazione dei rischi/benefici dell’incontro in relazione alle necessità psico-fisiche della persona”.

La novità è proprio questa: si estende lo stato di necessità agli “aspetti psico-fisici della persona. Per questo è possibile autorizzare tutte le visite in forma protetta, che non comportano incremento dei rischi di contagio in RSA e garantiscono invece la continuità dei benefici del contatto con i propri cari. Quindi via libera alle visite, con autorizzazioni che saranno però nominative e indicheranno espressamente giorno ed orario della visita.