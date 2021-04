Riaprono i Castelli del Trentino: domenica 2 maggio ingresso gratuito ai musei trentini con prenotazione online

Trento – Il Castello del Buonconsiglio di Trento tornerà ad essere aperto al pubblico da martedì 27 aprile nell’orario 9.30 – 17.00, mentre dal 1° maggio entrerà in vigore l’orario estivo 10.00 – 18.00.

Castel Thun e Castel Beseno riapriranno invece venerdì 30 aprile (orario 9.30 – 17.00), mentre Castel Stenico e Castel Caldes apriranno da sabato 15 maggio.

Al Castello del Buonconsiglio il visitatore potrà vedere dal vivo la mostra “Gli apostoli ritrovati. Capolavori dall’antica residenza dei Principi vescovi”, la cui chiusura è stata posticipata al 30 maggio.

Per evitare assembramenti e assicurare una visita in completa sicurezza, l’accesso al museo è garantito a un numero definito di visitatori per fascia oraria variabile per sede con l’ obbligo di prenotare l’ ingresso online oppure telefonando al numero 0461 492811, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

I giardini del Castello del Buonconsiglio di Trento sono sempre accessibili liberamente, senza misurazione della temperatura, obbligatoria invece per coloro che vorranno visitare il museo, aperta anche la caffetteria Barone al Castello.