Riaprono i Giardini di Trauttmansdorff in Alto Adige

Bolzano – I Giardini di Castel Trauttmansdorff riaprono le porte al pubblico da sabato primo aprile. Centinaia di migliaia di tulipani, giacinti e corone imperiali fanno a gara a chi fiorisce prima all’inizio della stagione. Per celebrare i 700 anni della città di Merano, i Giardini di Castel Trauttmansdorff si sono fatti belli per l’inizio della primavera con un manto di fiori creato appositamente per l’occasione.

Una delle attrazioni principali in questo nuovo anno è la mostra organizzata in occasione del concorso fotografico internazionale dedicato al verde “International Garden Photographer of the Year” di Londra. Il Touriseum invece dedica la sua mostra temporanea “Sui passi, pronti, via!” a Castel Trauttmansdorff ai passi alpini, al loro fascino e al loro significato da un punto di vista turistico.

I Giardini ospiteranno numerosi eventi di rilievo. Nelle sere d’estate, nell’anfiteatro al Laghetto delle Ninfee si terrà ancora la “Serata ai Giardini” con concerti di musicisti da tutto il mondo.