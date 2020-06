Riaprono dal 3 giugno le Biblioteche di Primiero e Canal San Bovo

Tornano operative le biblioteche di Primiero e Vanoi dopo il periodo di chiusura causato dall’emergenza coronavirus

Primiero/Vanoi (Trento) – Dopo quasi tre mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, la Biblioteca intercomunale di Primiero riapre, a partire da mercoledì 3 giugno, con il consueto orario, ma con accessi e servizi ridotti che saranno man mano potenziati ed estesi secondo le indicazioni del Sistema bibliotecario trentino. La riapertura, all’insegna della prudenza e dell’attenzione alla salute dei cittadini e degli operatori, richiederà la collaborazione responsabile di tutti attraverso l’assunzione dei comportamenti raccomandati e garantendo la salubrità degli ambienti, delle operazioni e dei documenti movimentati.

Pertanto l’ingresso alle sale sarà contingentato e si potrà accedere ai servizi solo muniti di mascherina e guanti igienizzando in ogni modo le mani e mantenendo sempre la distanza “di rispetto”. Sono dunque attivi e disponibili per il momento il prestito in sede di libri dvd audiolibri e riviste pregresse, nella modalità usuale e la restituzione, che avverrà in appositi contenitori posizionati all’ingresso, che verranno successivamente posti in quarantena.

Sarà possibile richiedere, sempre nei limiti previsti dal diritto d’autore, la fotocopiatura o la scannerizzazione, che verrà inviata via e-mail, di documenti della biblioteca. Per il momento non sono attivi il prestito interbibliotecario; non è permessa la permanenza nei locali della biblioteca per studio, per la consultazione e per la lettura di giornali e riviste e non sarà possibile l’utilizzo dei pc della biblioteca.

L’ingresso alla biblioteca verrà dunque disciplinato per evitare possibili affollamenti: l’open space della biblioteca (come da indicazioni fornite dall’ OMS) e il percorso a senso unico per evitare la violazione della distanza sociale minima o gli assembramenti, garantiscono la possibilità di accesso contemporaneamente anche a più persone: la necessità di procedere con gradualità e sicurezza ne consiglia la limitazione a quattro persone alla volta e per un tempo di permanenza adeguato per formulare le richieste e per eseguire le procedure di prestito, non oltre comunque a dieci minuti. Si valuterà, a seguito dell’evolversi della situazione e di ulteriori indicazioni, della attivazione di ulteriori servizi e dell’aumento del numero degli astanti.

Per agevolare le operazioni di prestito si suggerisce l’utilizzo della prenotazioni da remoto: utilizzando il telefono, l’e-mail ( primiero@biblio.infotn.it ), tramite la pagina Facebook della biblioteca o utilizzando il servizio prenotazione direttamente dal Catalogo Bibliografico Trentino (https://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/), con la possibilità di ritirare in autonomia all’ingresso il pacchetto preparato del personale nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Pensando poi alle esigenze delle famiglie, previa richiesta, saranno predisposte delle borse (“La Bibliocesta per la Famiglia) contenenti fino a dieci libri selezionati per bambini. Rimane sempre disponibile la “biblioteca digitale” tramite Media Library On Line, che tanto successo ha avuto al tempo del lockdown e ha permesso ai cittadini di mantenere il contatto con la lettura e con la biblioteca; ora, con cautela e con l’attenzione di tutti, ci sarà la possibilità di ritornare a frequentare i libri, riscoprire i contatti umani e di riappropriarsi a poco a poco degli spazi e delle opportunità messse a disposizione dalla biblioteca.

La riapertura nel Vanoi

Riapre dal 3 giugno anche la biblioteca di Canal San Bovo con le seguenti modalità: