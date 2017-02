ReStartAlp: corso e concorso per aspiranti imprenditori dell’arco alpino

In palio 60mila euro per promuovere una nuova “economia della montagna italiana”

NordEst – Aperte le iscrizioni per partecipare a ReStartAlp, l’incubatore d’impresa per aspiranti imprenditori del territorio alpino, promosso e organizzato da Fondazione Edoardo Garrone e da Fondazione Cariplo.

Il progetto, alla sua seconda edizione, è dedicato a giovani under 35 che abbiano un’idea imprenditoriale o una start up nelle filiere produttive delle Alpi: in particolare agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare, artigianato, turismo e cultura.

Il Campus residenziale gratuito si svolgerà dal 26 giugno al 29 settembre 2017 (con una pausa dal 28 luglio al 28 agosto) a Premia, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, sulle Alpi Nord-Occidentali.

Quindici i posti disponibili. In 10 settimane si concentra il programma formativo tra didattica frontale, laboratorio di creazione d’impresa, mentorship, testimonianze di casi di successo, esperienze sul campo e visite a realtà produttive e destinazioni montane di particolare interesse per i modelli imprenditoriali o di valorizzazione territoriale adottati.

I partecipanti saranno affiancati da un team qualificato di docenti, esperti e professionisti dei principali settori dell’economia alpina.

Per agevolare l’avvio dei tre migliori progetti d’impresa elaborati nell’ambito del Campus, la Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione premi per un totale di 60mila euro.

Grazie al contributo dei partner, ulteriori incentivi sono previsti per favorire la realizzazione delle idee d’impresa. Ai più meritevoli la Fondazione Garrone dedicherà un servizio di consulenza gratuito post Campus per un anno, in tema economia e finanza d’impresa, strategia e organizzazione aziendale, fiscalità e tributi, fundrasing e partecipazione a bandi, marketing e comunicazione.

Per candidarsi c’è tempo fino a venerdì 21 aprile 2017 (www.restartalp.it)

ReStartAlp si pone l’obiettivo di promuovere una vera e propria cultura dello sviluppo delle terre alte italiane e una nuova “economia della montagna italiana”, offrendo un concreto sostegno alle giovani imprese montane del territorio nazionale e dando sempre maggiore impulso ai green jobs.

ReStartAlp è organizzato da Fondazione Edoardo Garrone e da Fondazione Cariplo e vede la collaborazione di una rete di soggetti in prima linea nell’impegno per la riqualificazione del territorio montano: Fondazione Symbola, Università della Montagna, Fondazione Cima, Uncem, FederBim e FederForeste.