Regioni: Zaia governatore più amato

‘Gradimento a mia persona è risultato squadra’

NordEst – “L’apprezzamento alla mia persona è in realtà un risultato di squadra, che dedico ai miei assessori e a tutti i lavoratori della Regione.

Spero che questo riconoscimento sia determinato soprattutto dal fatto che la gente percepisce che tutto ciò che facciamo, lo facciamo con il cuore”: così il governatore veneto Luca Zaia commenta i risultati dell’Indagine semestrale Monitor di Index Research sul gradimento dei Presidenti di Regione, che lo vede al primo posto.

“Ogni statistica – dice Zaia – va valutata con equilibrio, perché se la media dice che ogni italiano mangia un pollo l’anno significa che ce n’è uno che ne mangia dieci e altri che non lo mangiano mai, ma il segnale che arriva da questa indagine mi sembra chiaro: nel lavoro istituzionale serve prima di tutto il rispetto verso i cittadini amministrati e l’impegno per mantenere la parola data. Magari una persona può non essere d’accordo con quello che fai, ma se lo fai con il cuore per mantenere gli impegni presi non può dire che non sei di parola”.