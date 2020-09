Referendum, exit poll: sì al 60-64%, no al 36-40%

Sì al 60-64%, No al 36-40%. Sono i primi exit poll Rai relativi al referendum sul taglio dei parlamentari

NordEst (Adnkronos) – Sì vicino al 70%. Quando lo scrutinio dei voti per il referendum costituzionale sul taglio al numero dei parlamentari è giunto praticamente al 10% delle sezioni (6.044 su 61.622) il dato consolida la tendenza mostrata già all’inizio dello spoglio, con il Sì in netto vantaggio con il 69,17% mentre il No si ferma al 30,83% dei voti. Secondo la II proiezione Rai, il Sì è al 66,7% e il No al 33,3%.