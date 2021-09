Referendum Biodistretto Trentino: urne aperte domenica 26 settembre dalle 6 alle 22

Si vota in tutti i Comuni. Domenica i dati sull’affluenza, lunedì quelli sull’esito dello spoglio



Trento – Trentino al voto per il Referendum propositivo per l’istituzione di un Biodistretto provinciale. Le urne saranno aperte dalle 6 alle 22 in tutti i Comuni della provincia.

Potrà recarsi a votare chiunque sia maggiorenne e residente da almeno un anno, presso il seggio indicato sulla propria tessera elettorale. Il quesito propone che la Provincia autonoma di Trento istituisca con provvedimenti amministrativi e iniziative legislative e su tutto il territorio agricolo provinciale un distretto biologico. Per validare il risultato del referendum bisognerà ottenere una partecipazione di almeno il 40% degli aventi diritto.



Il Servizio elettorale della Provincia autonoma provvederà a comunicare i dati sull’affluenza parziale delle 11 e delle 17 e definitiva delle 22. I risultati dello spoglio del voto sul quesito verranno resi noti lunedì.