Referendum Biodistretto Trentino: chi ha votato era in gran parte per il Sì. Ecco i risultati nella Comunità di Primiero

Si attiva Centro Europeo Consumatori del capoluogo altoatesino Bolzano – Vacanze in fumo per numerosi bolzanini che avevano versato gli acconti all’agenzia Neverland, che – per problemi di liquidità – però non ha prenotato i viaggi e gli alberghi. Molti hanno scoperto solo alla vigilia della partenza che le loro vacanze sono saltate, non solo l’atteso […]