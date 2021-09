Referendum Biodistretto: si vota il 26 settembre in Trentino, nel quasi silenzio stampa: le Acli si schierano per il Sì

Posted on

Stangata da 1.400 euro a famiglia Bolzano – L’Istat ha reso noto oggi i dati relativi all’inflazione dei capoluoghi di regione e delle province autonome, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita. In testa alla classifica, Bolzano, […]