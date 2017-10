Referendum Autonomia in Veneto, non mancano i NO: da Benetton a D’Alema. Campagna elettorale intensa per Governatore Zaia

Print This Post

Luciano Benetton noto imprenditore veneto: “Autonomia? Mi sembra battuta”. D?Alema: “Si buttano via 40 milioni di euro”. Zaia in campagna elettorale pubblica il libro con le ragioni per l’autonomia

Nordest – “Assolutamente no”. E’ la risposta data da Luciano Benetton ad una domanda relativa ad una sua eventuale partecipazione al voto del 22 ottobre in materia di autonomia del Veneto. “Autonomia di cosa? Mi sembra – ha aggiunto – una stupidaggine, una battuta. Con le campagne Benetton abbiamo cercato di sentirci europei ben prima del 2000, prima, cioè, di avere un unico passaporto e un’unica moneta”.

“Le dichiarazioni di Luciano Benetton sul referendum del Veneto del 22 ottobre – è stata la replica a distanza da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto – dimostrano innanzitutto una cosa: l’assoluta ignoranza della materia in discussione il che è grave perché fa emergere ancora una volta il tremendo distacco tra la realtà e un esponente della classe dirigente”.

D’Alema e i costi del referendum

Sul referendum è intervenuto in questi giorni anche l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, definendolo: “Inutile e dannoso”. Per Massimo D’Alema il Referendum per l’Autonomia voluto il 22 ottobre da Veneto e Lombardia “è inutile e caro”.

D’Alema lo ha detto a Mestre a margine di un incontro promosso dal suo movimento Mdp sulla globalizzazione. “E’ certo meno dannoso di quello della Catalogna – ha aggiunto D’Alema – solo che si buttano via 40 milioni di euro per tenere una manifestazione propagandistica della Lega Nord a spese dei contribuenti”. “Dato che tratta di una manifestazione di propaganda – ha concluso il presidente della Foundation for European Progressive Studies (Feps) – la Lega dovrebbe finanziarlo con i suoi mezzi”.

Il Veneto e la campagna di Zaia

Intanto, proprio in questi giorni il governatore veneto Luca Zaia è impegnato personalmente in una campagna elettorale molto intensa, in tutte le province venete: passando dalle fabbriche, alle inaugurazioni, dalle strade alle piazze, stringendo mani e sventolando la bandiera veneta sollecitando un’ampia partecipazione al voto.

