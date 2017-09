Referendum Autonomia, Tar Veneto respinge ricorso. Il 10 settembre Provincia di Belluno al voto

Connect on Linked in

Risultato non ha efficacia vincolante,è fuori casi ammessi legge. Il 10 settembre intanto, elezione del nuovo Presidente della Provincia di Belluno. Votano Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia di Belluno in carica

NordEst – Il Tar del Veneto ha respinto un ricorso contro il referendum su l’autonomia del Veneto del 22 ottobre.

I giudici amministrativi, a cui erano ricorsi due cittadini, hanno respinto la richiesta di annullamento del decreto che indiceva il referendum consultivo. Per i giudici, “i provvedimenti impugnati (Decreto di indizione del referendum e legge regionale che lo sancisce) si inseriscono in una complessa procedura, che vede come attori organi statali e regionali, non conclusasi e rispetto alla quale peraltro il risultato referendario non ha alcuna efficacia vincolante”.

I giudici in base alle argomentazioni dei legali della Regione riconoscono “il difetto di legittimazione ad agire da cittadini ricorrenti, i quali, sforniti di una posizione differenziata, sembrano aver proposto un’azione popolare al di fuori dei casi tassativamente ammessi dalla legge”.

“E’ fallito l’ultimo colpo di coda che era stato tentato, anche se in sordina, per affossare il referendum per l’autonomia dei veneti”, ha detto Zaia.

Il commento a caldo di Zaia