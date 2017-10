Referendum Autonomia, Domenica di voto in Veneto e Lombardia: ecco l’attesa di Lamon (VIDEO)

Connect on Linked in

Possono partecipare al referendum consultivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione

NordEst – Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7:00 di domenica 22 ottobre 2017 e termineranno alle ore 23:00 dello stesso giorno.

Domenica si vota, una pagina bianca di storia del Veneto è nelle nostre mani. TUTTI A VOTARE! > https://t.co/8ju65DsltT — Luca Zaia (@zaiapresidente) October 21, 2017

Il Quesito

VUOI CHE ALLA REGIONE DEL VENETO SIANO ATTRIBUITE ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA?

La proposta sottoposta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene. L’elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale, munito di un documento di riconoscimento valido.

Le interviste del TGR a Lamon

Lamon: referendum doppio Il nostro viaggio nei comuni che confinano con il Trentino. A Lamon, 2800 abitanti in provincia di Belluno, 12 anni fa già si tenne un referendum per passare alla provincia autonoma: il 94 % dei lamonesi era favorevole. Non se n'è mai fatto nulla ma domenica prossima il referendum viene riproposto.Danilo Elia Pubblicato da TGR RAI – Trentino su Mercoledì 18 ottobre 2017

Le domande più frequenti

1) Quando si vota?

Si vota domenica 22 ottobre 2017

2) Con quale orario resteranno aperti i seggi?

I seggi resteranno aperti dalle 7.00 alle 23.00

3) Cosa serve per votare?

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un idoneo documento di riconoscimento



4) Come si individua il seggio dove votare?

E’ quello indicato nella tessera elettorale in possesso di ciascun elettore

5) Chi può votare al referendum per l’autonomia?

Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune del Veneto

6) I Veneti che il 22 ottobre si troveranno fuori del Veneto potranno votare in apposite sedi o a distanza?

NO. La legislazione vigente non lo consente: sarà possibile votare solo presentandosi di persona al seggio, quale risulta indicato nella tessera elettorale, del Comune veneto nelle cui liste si è iscritti. In particolare non è consentito il voto all’estero, previsto solo per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum nazionali.

7) I Veneti che sono emigrati all’estero e che sono iscritti all’AIRE possono votare al referendum consultivo sull’autonomia? E se sì, in che modo?

SI. I Veneti emigrati all’estero ma iscritti all’AIRE di un Comune del Veneto possono votare in quanto iscritti nelle liste elettorali (AIRE) di un Comune veneto (FAQ n. 5). Per votare essi dovranno, tuttavia, rientrare necessariamente in Italia e recarsi personalmente al seggio (FAQ n. 6).



8) E’ previsto un rimborso spese per chi rientrerà in Veneto per votare?

NO. Non è previsto alcun rimborso spese

9) E’ previsto il quorum?

SI. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La scheda elettorale