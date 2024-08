Redditi ristoratori molto bassi in Italia: Bolzano, Trento e Venezia al top, Potenza ultima

A guidare la classifica dei redditi dei ristoratori – sempre secondo il report de Il Sole 24 Ore – è Bolzano che con Trento e Venezia ha doppiato il valore medio italiano. Dalle dichiarazioni presentate nei 21 capoluoghi di Regione la categoria denuncia nella media importi bassissimi

NordEst – I ristoratori di Potenza sono all’ultimo posto della classifica dei redditi per l’anno d’imposta 2022. E’ quanto emerge dall’analisi, pubblicata su “Il Sole 24 Ore”, dalla quale è emerso come la media reddituale dei potentini sia la metà rispetto a quella nazionale. Nel dettaglio, specificando che ” il periodo si riferisce a una fase ancora turbolenta per la ristorazione, post Covid”, a Potenza sono stati dichiarati 7.615 euro a fronte dei 15.152 medi italiani.

Il capoluogo lucano è uno dei 12 casi sui 21 capoluoghi in cui i numeri restano ancora sotto i livelli precedenti alla pandemia. Le perdite per chi gestisce un’attività di ristorazione nel Centro-Sud (oltre Potenza, anche Ancona e L’Aquila) nel 2022 sono pesanti: i redditi sono ancora di un quarto inferiori al 2019. Potenza ha registrato un calo di circa il 30 per cento, passando dai 10.390 ai 7.615 euro. Per la cronaca, “a guidare la classifica dei redditi dei ristoratori, (un tessuto fatto di 330 mila imprese, di cui la metà ‘individuali), è Bolzano che con Trento e Venezia ha doppiato il valore medio italiano”.