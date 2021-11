Recuperati nelle notte 2 rocciatori 15enni di Dro, 4 Alpinisti soccorsi da Trentino Emergenza anche nell’Agordino

I due arrampicatori stavano affrontando l’ultimo tiro della via quando, dopo aver perso la luce frontale, non sono stati più in grado di proseguire a causa del buio. In difficoltà, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 poco dopo le 18.

Da Riva del Garda cinque soccorritori si sono portati con i mezzi in quota, nei pressi dell’uscita della via, mentre i vigili del fuoco di Dro illuminavano la parete con la fotoelettrica. Un soccorritore è stato calato dall’alto per circa 50 metri, fino a raggiungere i due ragazzi. Una volta messi in sicurezza, entrambi sono stati guidati fino al termine della via e poi riaccompagnati a valle con i mezzi. Illesi, per nessuno dei due è stato necessario il ricovero in ospedale.