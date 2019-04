Recuperati illesi due escursionisti veneti dispersi a San Martino di Castrozza

Print This Post

In difficoltà a causa degli schianti

Primiero (Trento) – Nel pomeriggio di Pasquetta, l’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino è intervenuta in aiuto a due escursionisti che non riuscivano più a ritrovare il sentiero a causa dei numerosi alberi caduti con il maltempo dello scorso ottobre.

I due escursionisti, un uomo del 1974 di Conegliano con il figlio di otto anni, stavano salendo verso il Colverde dal sentiero del Cacciatore (San Martino di Castrozza), quando hanno perso l’orientamento e si sono trovati in una zona molto impervia caratterizzata da salti di roccia, a una quota di circa 1800 metri.

La chiamata di emergenza è arrivata verso le 12.30. Il coordinatore dell’Area operativa del Soccorso Alpino, ha inviato sul posto una squadra composta da tre tecnici, che sono riusciti a localizzare le due persone grazie alla posizione gps.

Per il recupero è stato necessario imbragare i due escursionisti e con una corda riportarli sul sentiero che si trovava circa 150 metri più in alto. Sono stati poi accompagnati a valle fino alla macchina in Val di Roda.

Il maltempo dello scorso ottobre ha sensibilmente modificato il territorio e determinato la caduta di molti alberi che potrebbero ostruire i sentieri di montagna.