Recuperati i due alpinisti morti sulla Marmolada: sono Francesco Favilli e Filippo Zanin

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato inviato in località Bellotti, a Lamon (Belluno), per un uomo caduto in un dirupo per una ventina di metri, a breve distanza dal vicino Vanoi. Prestate le prime cure ad un 47enne di Trento, per un sospetto trauma alla spalla, è stato imbarellato e trasferito all’ospedale […]