Riapertura Discarica Imèr, Sindaci Primiero Vanoi Mis riuniti d’urgenza: “Confermata contrarietà a Provincia”. Comitato locale non si arrende

Le prime reazioni a Primiero dopo la delibera provinciale che ufficializza la riapertura delle discariche di Imèr e Monclassico (DELIBERA PAT)

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – La notizia della riapertura “a termine” della discarica di Imèr – anche se era nell’aria da settimane -, ha colto tutti di sorpresa per i tempi. Dopo l’incontro dei giorni scorsi con l’assessore provinciale Mario Tonina, tutti pensavano, ci fosse più spazio per valutare le prospettive in campo, come aveva confermato alla nostra redazione, anche lo stesso sindaco di Imèr, Antonio Loss. In queste ore invece, la delibera della Giunta provinciale ha spiazzato tutti per la rapidità.

I primi commenti

Sul fronte dei Sindaci di Primiero/Vanoi/Mis – che hanno sul tavolo un documento comune, oltre alle delibere di tutti i Consigli comunali contro la riapertura del sito – mercoledì pomeriggio c’è stato un incontro urgente per fare il punto sulla situazione che si è venuta a creare, destando molta amarezza in valle.

A questo punto sarebbe davvero importante capire che cosa è stato proposto dall’assessore provinciale, Mario Tonina nei giorni scorsi alle amministrazioni locali, quali sono stati i passi successivi all’incontro e soprattutto, se ci sono stati ulteriori accordi tra Provincia e territori coinvolti, tali da portare così velocemente alla delibera provinciale.

La nota dei Sindaci

Questa la nota diffusa mercoledì sera dopo l’incontro urgente fra gli amministratori locali, da parte del sindaco di Imèr, Antonio Loss, che spiega: “A seguito della conosciuta emergenza riferita all’attuale esaurimento della discarica di Ischia Podetti di Trento, come aveva preannunciato la scorsa settimana il vice presidente Mario Tonina, la Giunta provinciale ha adottato con propria Delibera, la ripresa dei conferimenti di rifiuti solidi urbani presso le discariche di Monclassico in Comune di Dimaro Folgarida e di Salezzoni in Comune di Imèr. Alla Provincia è stata confermata la contrarietà alla riapertura della discarica già espressa nelle delibere di tutti i Consigli Comunali di Primiero, Vanoi e Mis, adottate nei mesi scorsi. La competenza del conferimento rifiuti è comunque in carico alla Provincia che potrà agire secondo proprie scelte”.

Il Comitato ‘No Discarica’ non si arrende

Una vera e propria doccia fredda per il Comitato “No discarica di Imèr”, che si è battuto fortemente in questi mesi contro la riapertura, raccogliendo tremila firme. “Ci costituiremo sicuramente come Comitato permanente fino al 31.10.2022 – anticipa Gianni Gobber – ci troveremo in questi giorni e valuteremo tutte le vie da percorrere”. E’ noto infatti, come il Codacons del Veneto stia già lavorando da settimane al caso di Imèr, ma non sarebbe l’unica strada da percorrere, contro la delibera provinciale.