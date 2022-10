Rave party in Trentino: oltre 600 giovani identificati nel Tesino

Posted on

Giudici di pace sul territorio – Il disegno di legge che prevede, la soppressione di tutti gli uffici del giudice di pace che non raggiungono i 568 "fascicoli" all’anno, non piace nemmeno ai sindaci di Primiero Vanoi Mis, che hanno scritto in Regione, competente per materia. A sollevare il polverone era stata nei giorni scorsi, […]