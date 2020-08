Rave party e assembramenti a Folgaria: intervento dei carabinieri

La denuncia sui social è del sindaco di Folgaria, Rech: “Erano centinaia, alcuni minorenni. Uno sfregio all’ambiente e alla memoria di quei luoghi”

NordEst – Per raggiungere la zona con le auto, spiega il sindaco di Folgaria, hanno violato i divieti – sono strade forestali – divelto una stanga di ferro, occupato abusivamente un terreno privato. Erano centinaia di persone, giovanissimi, alcuni minorenni, ha raccontato il primo cittadino.

Sono arrivati di notte, alla spicciolata. Musica ad alto volume, alcol e assembramento sotto il palco. L’elenco delle violazioni da parte degli organizzatori è sterminato.

La decisione del Comune, è stata quella di non interrompere il rave proseguito per evitare disordini ma di bloccare tutte le vie di fuga. E dalla mattina fino al tardo pomeriggio di domenica, i carabinieri hanno lavorato per identificare i partecipanti sulla via del rientro.

Un rave party.Questo é quanto era stato organizzato nelle ultime ore sulla montagna della Martinella, sul posto… Pubblicato da Comune di Folgaria su Domenica 2 agosto 2020