Rapina all’Urban center di Rovereto: tre arresti

Trasferiti in carcere a Trento

Trento – La Polizia di Rovereto ha arrestato i tre autori della rapina avvenuta nel centro commerciale “Urban center” di Rovereto lo scorso 24 agosto, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Rovereto.

Si tratta – informa la Questura – di due cittadini di origine senegalese, rispettivamente di 45 e 46 anni, e di una donna di 28 anni, di fatto senza fissa dimora. I tre, trasferiti in carcere a Trento, sono stati rintracciati presso un immobile in disuso in via del Brennero, nel capoluogo. Sono accusati di rapina aggravata e lesioni.