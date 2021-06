Il ‘mitico’ Rallye di San Martino entra in classe e sogna l’edizione 2021 con il pubblico il 17/18 settembre

Posted on

Per rendere complementari ricerche su sviluppo nuove cure Trento/Bolzano – L’Università di Trento ed Eurac Research di Bolzano hanno firmato una convenzione quadro per sviluppare una collaborazione in ambito biomedico con lo scopo di individuare, elaborare e rendere operativi specifici progetti e attività per sviluppare nuove cure per le malattie nel segno della complementarità. “Grazie […]