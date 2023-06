Rallye San Martino al via con 137 iscritti: in gara dal 23 al 24 giugno 2023

Grande attesa per il ritorno della prova spettacolo

NordEst – Alla chiusura delle iscrizioni, il 43° Rallye San Martino ha raggiunto quota 137, un picco davvero importante di concorrenti “moderni” che si sfideranno per il Campionato Italiano Rally Asfalto e la Coppa Rally di Zona 3. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’elenco ufficiale degli iscritti e verranno ultimati i preparativi sulle prove speciali. C’è attesa per il ritorno della prova spettacolo serale di venerdì sera, 23 giugno, che riporterà il Rallye in paese dopo quattro anni dall’ultima volta.

Il percorso 2023