42° Rallye San Martino, dopo le criticità nel Bellunese: “Speciale Sagron Mis solo in Trentino, invariate Gobbera e Col Falcon”

Ultimo sopralluogo sulle prove speciali. Al via ricognizioni e “braciere dell’amicizia”

[Foto Rallye San Martino/Aci Sport]

NordEst – Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi rispetto ad alcune specifiche criticità sul percorso del rally, nella zona del Bellunese, arriva il via libera definitivo all’evento, con alcune modifiche al tracciato.

Dopo le ultime verifiche sulle prove, sono arrivate le novità dell’ultima ora, che consentiranno lo svolgimento della manifestazione tricolore. Gli equipaggi che saliranno a San Martino di Castrozza – conferma l’organizzazione – ritirando il road book troveranno una tabella di marcia aggiornata, pubblicata in anteprima sul sito del Rallye San Martino di Castrozza.

Cambia la Sagron Mis

La prova speciale di “Sagron Mis” verrà infatti interamente percorsa in provincia di Trento, rimanendo invariate “Gobbera” e “Col Falcon”. E’ questo l’esito del sopralluogo avvenuto martedì mattina sul tracciato di gara, con una fattiva collaborazione tra gli Enti preposti e San Martino Corse, per la soddisfazione di tutte le componenti interessate.

Compresa, si può starne certi, la vastissima platea di appassionati del Primiero ma non solo, pronti ad applaudire gli equipaggi ed ad ammirare le vetture moderne e storiche. Concorrenti che saranno impegnati giovedì nelle ricognizioni autorizzate sul percorso (max 3 passaggi a prova) e dal tardo pomeriggio ospiti d’onore al “braciere dell’amicizia”. Venerdì invece shakedown in zona Camoi a San Martino di Castrozza e aseguire verifiche e gara, che proseguirà nella giornata di sabato.

Novanta gli iscritti al 42° Rallye

Appuntamento glamour, occasione di stare assieme in allegria al cospetto delle magnifiche Pale, prima che si riaccendano motori e rivalità tra gli abitacoli. Novanta gli iscritti al 42° Rallye Internazionale, quinto atto non solo del Campionato Italiano rally Asfalto 2022, ma anche della Coppa Rally di Zona 3, con il leader della classifica provvisoria, Federico Bottoni, messo nel mirino da Efrem Bianco e dagli ambiziosi primattori Marco Signor e Giuseppe Testa, tutti su Skoda Fabia Rally2 Evo.

Trentaquattro al 13° Historique Rallye

Trentaquattro in lizza al 13° Historique Rallye, tra cui quasi tutti i vincitori delle dodici sfide vintage sin qui disputate: Giorgio Costenaro (2010, 2013, 2014, 2015, 2017) con l’inseparabile Lancia Stratos HF; Michael Stoscheck (2011, 2012) fedele alle Porsche 911; Paolo Nodari (2020, 2021) di nuovo con la Subaru Legacy; Agostino Iccolti (2018) su Ford Sierra Cosworth. Stavolta non corre Lorenzo Delladio (2016), impegnato quest’anno nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che però farà l’apripista e di sicuro attizzerà la goliarda della truppa in ogni momento di relax.

Motivi personali hanno invece indotto Tony Fassina (2019) a ritirare l’iscrizione dopo aver fatto sognare i suoi estimatori. Divertimento comunque assicurato per il pubblico in prova speciale, tra ruggiti e scodate delle dame a quattroruote. Decibel in special modo esagerati quelli delle Bmw M3 di 4° Raggruppamento condotte da Dennis Tezza, Matteo Bergamo e “Janger”, che se la vedranno con la Mazda 323 dell’alemanno Stefan Burkart.

Tutte le info e le chiusure