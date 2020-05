Rally della Marca 2020, Brunetta: “Ci abbiamo sperato, ma non ci sono le condizioni”

L’emergenza Covid-19 ostacola anche il rally della Marca

NordEst – Dopo settimane di attesa, di speranza, di fiducia incrollabile nelle proprie capacità organizzative, ma anche di estrema consapevolezza della situazione critica (per molti, invero, drammatica) generata dal Covid-19, è stato necessario prendere una decisione definitiva: niente Rally della Marca 2020 (26/27 giugno), arrivederci al 2021.

Il Motor Group di Montebelluna, allineato con le direttive della Prefettura, ha dovuto prendere atto che solo dopo il 14 giugno si aprirebbe (forse) uno spiraglio per la corsa. A quel punto ci sarebbero solo una decina di giorni per confermare tutto l’impianto gestionale e allertare decine di collaboratori e volontari, fino a quel momento liberi ovviamente di gestire la propria agenda. E tutto ciò dovendo mettere sul piatto anche l’osservanza di uno speciale protocollo sanitario per le competizioni automobilistiche all’aperto, che muovono centinaia di mezzi e migliaia di spettatori, la cui gestazione tarda ad arrivare nonostante l’impegno di Acisport, perché sono davvero tante le questioni da affrontare e risolvere.

“Ci abbiamo sperato tanto, ma purtroppo non ci sono le condizioni per confermare l’appuntamento – sottolinea il presidente del Motor Group, Gigi Brunetta – chi ci conosce sa bene con quale passione e dedizione abbiamo sempre organizzato il Marca, e come siamo sempre stati in grado sinora di rispettare il cronoprogramma della nostra struttura organizzativa. Percorso, autorizzazioni, personale, tutto pronto con congruo anticipo rispetto alle date fatidiche. Stavolta, però, la corsa ad ostacoli è carica d’incertezze e, di fatto, inaffrontabile nel poco tempo a disposizione. Desidero ringraziare tutti quanti si sono prodigati fino ad ora, la Federazione, gli sponsor e le autorità del territorio che ci hanno dato supporto. E’ un momento triste, nondimeno guardiamo avanti con ottimismo. Sono certo che torneremo più forti e risoluti”.